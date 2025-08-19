Relator da CPMI do INSS afirma que vai cumprir seu papel com imparcialidade

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os desvios das pensões e salários dos aposentados do INSS, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), afirmou que vai cumprir seu papel com imparcialidade e sem atender às paixões políticas.

Segundo ele, as comissões parlamentares de inquérito se tornaram um elemento importante para as minorias promoverem investigações importantes para o País.

“As CPIs fizeram um trabalho bem feito, não só para apurar fatos e descobrir culpados, mas, sobretudo, com o aprendizado desses fatos, reformar a legislação”, afirmou o parlamentar em entrevista à TV Câmara .

Eleições e polarização

Ayres destacou que as eleições do ano que vem jogam mais pressão no colegiado, sobretudo, no momento de forte polarização política no País. Ele afirmou que as investigações envolvem os três últimos governo (Temer, Bolsonaro e Lula), que todos serão investigados e que o conteúdo que sairá das investigações será duro e responsável.

“Precisamos de um sistema transparente e rigoroso para evitar que essas fraudes aconteçam”, disse o deputado.

Instalação da comissão

A instalação da CPMI está marcada para amanhã (20), às 11 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Segundo Ricardo Ayres, a expectativa é que o plano de trabalho e as primeiras convocações sejam votadas e aprovadas já na próxima semana.

A comissão vai investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, segundo investigações da Polícia Federal. A fraude pode ter chegado a R$ 6,4 bilhões ao longo de seis anos.

O colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM).