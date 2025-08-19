Comissão debate potencial do gás natural e produção de fertilizantes nitrogenados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (20), audiência pública sobre o potencial do gás natural e a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil.

O debate atende a pedido do deputado Sidney Leite (PSD-AM) e está marcado para as 9 horas, no plenário 14.

O deputado destaca que o gás natural desempenha um papel importante na matriz energética brasileira e é um insumo essencial para a indústria de fertilizantes. Segundo ele, o objetivo é abordar como o país pode aproveitar melhor suas reservas de gás natural.

"A audiência se justifica pela necessidade de aprofundar o debate sobre políticas e iniciativas que possam maximizar os benefícios do gás natural para a economia brasileira, garantindo segurança energética, competitividade industrial e desenvolvimento sustentável", diz Sidney Leite.