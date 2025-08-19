Câmara cria comissão para analisar isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criou uma comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 72/23 , aprovada pelo Senado Federal.

A proposta prevê isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos de passageiros com 20 anos ou mais de fabricação. A regra não se aplicará a micro-ônibus, ônibus e reboques.

A comissão especial será formada por 20 deputados titulares e o mesmo número de suplentes. A data de instalação do colegiado ainda será definida. Na primeira reunião, serão escolhidos o presidente e o relator.

O parecer aprovado pela comissão seguirá para votação no Plenário da Câmara.