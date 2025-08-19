Audiência na Câmara discute diagnóstico e tratamento da Ataxia de Friedreich

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira (19), uma audiência pública sobre a Ataxia de Friedreich.

O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

A doença

A Ataxia de Friedreich é uma doença neurológica genética rara, progressiva e incapacitante, que afeta principalmente a coordenação motora, a fala e o equilíbrio, podendo comprometer o coração e outros sistemas.

Segundo Duarte Jr., a audiência busca dar visibilidade à doença e reunir especialistas, representantes do poder público e associações de pacientes para discutir formas de incluí-la em políticas públicas de saúde, pesquisa, acesso a medicamentos e reabilitação.