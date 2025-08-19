Qualidade de suplementos alimentares é tema de debate na Câmara

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (19), a qualidade e a fiscalização dos suplementos alimentares comercializados no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e será realizado às 14 horas, no plenário 10.

Segundo o parlamentar, o mercado de suplementos alimentares no País tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela busca por saúde, bem-estar e desempenho físico. Ele afirma que esse aumento no consumo trouxe preocupações sobre a qualidade e a segurança desses produtos.

Denúncias de irregularidades

Carreras lembra que, em dezembro de 2024, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, deu 60 dias para fabricantes suplementos apresentarem contraprovas laboratoriais sobre as denúncias de irregularidades na composição e rotulagem de diversas marcas.

Para o deputado, é fundamental promover um debate técnico e transparente com os principais atores envolvidos, a fim de proteger os consumidores e garantir regras mais claras de comercialização e fiscalização.