Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Terminal Pesqueiro Público de Natal é leiloado na Bolsa de Valores

Empresa arremetou terminal por R$ 21 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/08/2025 às 21h23

O Terminal Pesqueiro Público (TPP) de Natal (RN) foi leiloado nesta segunda-feira (18) na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, e arrematado pela empresa Turc Operações Marítimas Ltda , que atua em engenharia naval.

Única a cumprir as regras do leilão, a empresa ofertou R$ 21 mil em valor de outorga.

Atualmente, o terminal não está em operação, com obras paradas.

“Estamos falando da criação de uma infraestrutura moderna que garantirá a qualidade e rastreabilidade do pescado, unindo a visão estratégica do estado ao dinamismo do mercado para agregar valor socioeconômico à todos”, disse o ministro em exercício do MPA, Edipo Araujo.

De acordo com o coordenador-geral de Infraestrutura e Fomento do MPA, Clecius Nerby, o novo terminal permitirá ao pescador potiguar atracar com segurança, desembarcar o pescado com condições sanitárias ideais e alcançar mercados melhores.

“Esse processo foi construído sobre pilares de flexibilidade e segurança jurídica. Este é um modelo moderno que alinha o interesse público de fomento à pesca com a necessidade da rentabilidade do investidor privado”, disse.

De 2006 a 2011, o estado produziu cerca de 50 mil toneladas por ano de pescado, principalmente de atum. O terminal será usado também para receber camarão de criação, já que o Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O prazo de concessão do terminal será de 20 anos. O valor estimado para o terminal em operação é de mais de R$ 185 milhões, conforme o edital.

O vencedor do certame deverá realizar melhorias nas condições de recepção, tratamento, armazenagem e comercialização de pescados, com redução de desperdícios e aumento da qualidade sanitária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT

Trabalhador poderá escolher outro banco por meio do celular

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 9 horas

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,95%

Estimativa para o PIB é 2,21% este ano
Economia Há 14 horas

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto

Pagamento em localidades de cinco estados será unificado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal

Medida Provisória em vigor deve ser aprovada em até 120 dias

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Alckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impacto

Medida Provisória em vigor deve ser aprovada em até 120 dias

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
3.65 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Internacional Há 6 minutos

Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Esportes Há 6 minutos

Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas
Economia Há 22 minutos

Terminal Pesqueiro Público de Natal é leiloado na Bolsa de Valores
Justiça Há 37 minutos

STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista
Cultura Há 1 hora

Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,01%
Euro
R$ 6,34 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 668,631,62 -0,61%
Ibovespa
137,321,64 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias