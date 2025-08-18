Anteprojeto voltado à educação é aprovado no Legislativo bicaquense

Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Anteprojeto nº 002/2025 apresentado pelo edil Jonas Vieira (PP). O texto foi apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (11/8).
O autor da matéria ressaltou que é necessário dar suporte para melhorar os indicadores educacionais de Coronel Bicaco. — Esse projeto “Educação que inspira” já deu certo em muitos municípios. É importante que os diretores, os vice-diretores e os profissionais da Secretaria Municipal de Educação sejam pessoas qualificadas e que vão buscar conhecimento fora do nosso Município — reiterou.
O anteprojeto denominado Programa Municipal de Capacitação Continuada de Diretores Escolares “Educação que Inspira” possui os seguintes objetivos: valorizar a função de direção escolar por meio da qualificação continuada; melhorar os índices de desempenho educacional de Coronel Bicaco, como o IDEB e o SAEPE/RS; estimular a liderança escolar baseada em dados, planejamento e participação democrática; e preparar o Município para futuras exigências técnicas na captação de recursos federais e estaduais.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.