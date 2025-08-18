Vereador anuncia expediente para receber demandas da comunidade bicaquense

Vereador Marcelo Jurandi rebateu as críticas de que somente apresenta reivindicações da localidade de Campo Santo (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcelo Jurandi (PP), no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (11/8), rebateu as críticas de que somente apresenta reivindicações da localidade de Campo Santo. O progressista reside na comunidade situada no interior de Coronel Bicaco.

Em virtude dos comentários, os quais considerou injustos, o edil resolveu que permanecerá todas as quintas-feiras, das 10 às 16 horas, na sede do Poder Legislativo, para dialogar com a população e receber demandas.

