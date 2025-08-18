Vereadora pede informações sobre distribuição de materiais para famílias carentes de Coronel Bicaco

Vereadora Claudiane da Silva pediu esclarecimentos em relação à distribuição de postes de energia elétrica para famílias de baixa renda (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de pedido de informação, na sessão ordinária de segunda-feira (11/8), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) pediu esclarecimentos ao Poder Executivo em relação à distribuição de postes de energia elétrica para famílias de baixa renda residentes em bairros.

No plenário, a edil leu os questionamentos contidos no pedido de informação, especialmente, referentes à empresa responsável e critérios para seleção dos contemplados. — Algumas famílias ficaram desassistidas e tinham muita necessidade. O pessoal que me procurou precisava muito — salientou.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 016/2025 foi aprovado por unanimidade.

