Vereadora pede informações sobre distribuição de materiais para famílias carentes de Coronel Bicaco

Pedido de Informação nº 016/2025 foi aprovado por unanimidade

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/08/2025 às 18h02
Vereadora Claudiane da Silva pediu esclarecimentos em relação à distribuição de postes de energia elétrica para famílias de baixa renda (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de pedido de informação, na sessão ordinária de segunda-feira (11/8), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) pediu esclarecimentos ao Poder Executivo em relação à distribuição de postes de energia elétrica para famílias de baixa renda residentes em bairros.

No plenário, a edil leu os questionamentos contidos no pedido de informação, especialmente, referentes à empresa responsável e critérios para seleção dos contemplados. — Algumas famílias ficaram desassistidas e tinham muita necessidade. O pessoal que me procurou precisava muito — salientou.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 016/2025 foi aprovado por unanimidade.

 

DENGUE
