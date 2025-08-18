Comissões discutem plano de saúde de aposentados do Itaú Unibanco

As comissões de Legislação Participativa; e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizarão audiência pública nesta terça-feira (19) para discutir o plano de saúde dos aposentados do Banco Itaú Unibanco.

O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

A audiência foi solicitada pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e pelo deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).

Segundo Erika Kokay, os aposentados enfrentam dificuldades crescentes para manter o plano de saúde, em razão das altas mensalidades e mudanças unilaterais nas condições de atendimento.

Ela afirma ainda que o banco descumpre a Lei 9.656/98 , que garante a manutenção de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura após a aposentadoria.

Daniel Almeida reforça as queixas e acrescenta que, nos últimos meses, diversos relatos vêm sendo registrados por entidades sindicais e associações de aposentadossobre a decisão do Itaú de cancelar unilateralmente os planos de saúde corporativos dos aposentados, sem diálogo prévio, aviso ou proposta de transição viável.