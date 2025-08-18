Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (19) para realizar novo sorteio de nomes para compor a lista tríplice a partir da qual será escolhido o relator da representação contra o deputado André Janones (Avante-MG).

Os três parlamentares sorteados inicialmente – Julio Arcoverde (PP-PI), AJ Albuquerque (PP-CE) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) – solicitaram a retirada de seus nomes da lista.

A reunião será realizada às 15 horas, no plenário 11.

André Janones é acusado de proferir manifestações ofensivas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. Ele foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficará afastado até 12 de outubro.