Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira (19), o 2º Seminário Parentalidade e Cuidado. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre a parentalidade – conceito entendido como o conjunto de responsabilidades e cuidados assumidos por quem exerce o papel de pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes.

O seminário será realizado a partir das 14 horas, em plenário a ser definido, e atende a requerimento das deputadas Rogéria Santos (Republicanos-BA) e Laura Carneiro (PSD-RJ).

As deputadas defendem que fortalecer a família por meio de políticas públicas de apoio à parentalidade é estratégia fundamental para garantir os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes.

"Ao abordar a parentalidade e a valorização do papel fundamental da família na formação do indivíduo e na construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva, o seminário propõe discutir temas como políticas públicas de apoio à maternidade e paternidade, cuidado compartilhado, famílias atípicas, proteção às crianças e adolescentes, inclusão social, desafios enfrentados por famílias em situação de vulnerabilidade, além de questões como licença parental, conciliação entre trabalho e cuidado", escrevem as deputadas no requerimento que propõe o debate.