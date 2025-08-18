Segunda, 18 de Agosto de 2025
Acidente fatal é registrado na BR-386, em Iraí

Colisão entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal e bloqueia parcialmente a pista

Por: Marcelino Antunes Fonte: Departamento de Jornalismo – Cidade Regional
18/08/2025 às 09h38 Atualizada em 18/08/2025 às 10h04
Acidente fatal é registrado na BR-386, em Iraí
(Foto: Reprodução)

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira na BR-386, em Iraí, nas proximidades do antigo Camping da 386. A colisão envolveu um automóvel Gol, com placa Mercosul, e um caminhão emplacado em Frederico Westphalen.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do caminhão não se feriu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Frederico Westphalen estiveram no local e realizaram a sinalização do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumirá o atendimento da ocorrência e a orientação dos motoristas que passam pela região.

À pista ficou parcialmente bloqueada e as causas do acidente ainda serão apuradas.

 

(Foto: Reprodução)
