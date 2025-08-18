Comissão debate preparação para Jogos Paralímpicos de Los Angeles

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública, nesta terça-feira (19), sobre os preparativos para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, que serão realizados em 2028.

O debate atende a pedido do deputado Augusto Puppio (MDB-AP) e será realizado às 11 horas, no plenário 4.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é o responsável pelo desporto paralímpico no País e também atua como confederação nacional de modalidades como atletismo, esgrima em cadeira de rodas, halterofilismo, natação e tiro esportivo.

Puppio lembra que, em 2021, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a delegação brasileira levou 234 atletas de 20 modalidades, e conquistou 72 medalhas — 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze —, alcançando a 100ª medalha de ouro do País em Jogos Paralímpicos. Segundo o deputado, aquela foi a melhor participação do Brasil na história da competição.

O objetivo da audiência, explica o parlamentar, é apresentar as expectativas para Los Angeles 2028 e o planejamento do ciclo que vai de 2025 a 2028.