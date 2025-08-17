Domingo, 17 de Agosto de 2025
Tenente Portela na corrida por R$ 1 milhão: Bombeiros Voluntários avançam em concurso

O concurso é promovido pelo deputado Maurício Marcon, que vai destinar R$ 1 MILHÃO em emenda parlamentar ao projeto vencedor

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Bombeiros Voluntários
17/08/2025 às 18h45
Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão participando do concurso promovido pelo deputado Maurício Marcon, que vai destinar R$ 1 MILHÃO em emenda parlamentar ao projeto vencedor! 

➡️ Já passamos pela primeira fase e agora seguimos firmes na segunda!

➡️ Apenas 8 municípios se classificam para a próxima etapa, e precisamos do seu apoio!

?️ Para votar é simples:

1️⃣ Faça o cadastro no aplicativo ou página oficial (link na Bio do Insta)

2️⃣ Selecione Tenente Portela.

3️⃣ Confirme seu voto!

Link para acessar via fecebook: https://www.app.mauriciomarcon.com.br/.../de-10-ate-30...

Cada voto é essencial para que possamos conquistar esse recurso histórico e investir ainda mais na segurança e no atendimento à nossa comunidade. 

? Contamos com você! Vamos juntos por Tenente Portela e pelos nossos Bombeiros Voluntários!

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
