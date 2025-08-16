Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SP

Elas terão até R$ 250 mil e um ano para adquirir moradia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/08/2025 às 11h03
Caixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SP
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal divulgou a listagem com 453 famílias que serão contempladas pelo programa habitacional voltado para a Favela do Moinho, última área localizada no centro da cidade de São Paulo.

A comunidade está instalada há décadas em um terreno da União e sofreu uma ação de despejo promovida pelo governo do estado que foi criticada pela violência e falta de alternativas às famílias.

Após diálogo com o Palácio dos Bandeirantes foram estabelecidos acordos com as famílias, que poderão adquirir novos imóveis no valor de até R$ 250 mil, em qualquer área do estado de São Paulo. O valor será financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e por meio da CDHU/Casa Paulista, programa estadual.

Segundo a Caixa, as famílias habilitadas têm até 12 meses para apresentar a documentação e indicar a moradia de sua preferência, que se enquadre dentro das regras do programa, na modalidade de compra assistida. A instituição afirmou que novos candidatos serão habilitados e divulgados nas próximas semanas.

As famílias habilitadas têm até 12 meses para apresentar a documentação e indicar a moradia de sua preferência, que se enquadre dentro das regras do programa, no valor de até R$ 250 mil.

Neste grupo foram encontrados contemplados com renda mensal bruta de até R$ 4,7 mil (Faixa 2 do Minha Casa, Minha Vida) e que moraram na Favela do Moinho até 2 de novembro de 2024, conforme cadastramento prévio do governo paulista.

Estimativas do governo estadual falam em cerca de 820 famílias na ocupação, que margeia os trilhos de trem que vão da Luz para a região oeste da Região Metropolitana de São Paulo, rumo a Itapevi.

Os beneficiários com nome publicado na lista podem iniciar o processo de contratação das unidades habitacionais com a apresentação da documentação e dos imóveis para a aquisição.

A Caixa realiza a análise documental, vistoria o imóvel e, com o apoio da rede de correspondentes bancários, providencia a emissão, assinatura e registro dos contratos. Após o registro do contrato, a Caixa realiza o pagamento ao vendedor e a quitação do saldo devedor, se for o caso.

Como será

Em junho deste ano foi publicada portaria do governo federal 4.997/25 que autoriza a negociação da cessão gratuita do terreno da União ao Estado, por um período de até 20 anos, prorrogáveis.

A autorização prevê o prazo máximo de quatro anos para a implementação do parque, com cláusula de reversão em caso de descumprimento das condições estabelecidas, entre elas, a remoção das famílias sem o uso de violência.

N o lugar da comunidade serão instalados um parque público e uma estação de trens.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 17 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária

Demandas serão enviadas ao governo federal

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Brasileiros não resgatam de R$ 10 mil a R$ 50 mil de parentes mortos

Levantamento foi feito por plataforma de planejamento pós-perda

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço

Agência anuncia abertura de novo escritório em Whashington
Economia Há 19 horas

Em inauguração de montadora, Lula defende relação comercial com China

Presidente voltou a criticar políticas do presidente americano Trump
Economia Há 19 horas

Com tarifaço dos EUA, Fiesp mantém projeção de alta do PIB em 2,4%

Entidade prevê queda em alguns setores pontuais

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
1.76 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Trânsito Há 1 minuto

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 3 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 7 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 1 hora

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 674,264,92 +0,40%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias