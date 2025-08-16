PL aprovado no Legislativo autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a transferir R$ 210 mil à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (Foto: Diones Roberto Becker)

O Projeto de Lei (PL) nº 061/2025 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (11/8). O texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a transferir R$ 210 mil à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP).

Conforme o PL, R$ 97.480,00 cobrirão as despesas de custeio (folha de pessoal, encargos e gastos com manutenção em geral). O restante (R$ 112.520,00) será direcionado ao pagamento de plantões médicos efetuados no período de 1 a 31 de julho de 2025.

Intervenção administrativa:

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

Os balanços da Secretaria Municipal da Fazenda revelam que o Município já destinou mais de R$ 12 milhões à AHSAP somente durante o período de vigência da intervenção administrativa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.