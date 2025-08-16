Edis de Coronel Bicaco aprovam projeto que prevê a contratação de agentes de endemias

O plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (11/8), o Projeto de Lei nº 058/2025, que prevê a contratação temporária, em caráter emergencial, de dois agentes de combate a endemias. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para preenchimento das vagas ofertadas, será obedecida a banca existente do concurso público nº 01/2023. Caso não haja interesse dos candidatos aprovados ou na inexistência destes, a contratação será feita por meio de processo seletivo simplificado em vigor ou a ser aberto. Os servidores contratados ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.

