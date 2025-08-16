Sábado, 16 de Agosto de 2025
Governo do Estado entrega equipamentos a hospitais de Crissiumal e Humaitá

Atos tiveram a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM | SES
16/08/2025 às 09h49
Aquisição e instalação do arco cirúrgico foram realizadas com o repasse de R$ 315 mil do programa Avançar Mais na Saúde (Foto: Arthur Vargas | ASCOM SES)

Com a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, foi inaugurado um arco cirúrgico no Hospital de Caridade de Crissiumal. A aquisição e a instalação do equipamento foram realizadas com o repasse de R$ 315 mil do programa Avançar Mais na Saúde, do Governo do Estado.

— Quando a causa é o interesse público, a promoção da saúde e o atendimento à população, nós estamos juntos. Porque o que nos une é desenvolvermos ações e serviços que cheguem a cada um dos cidadãos. Queremos serviços resolutivos em cada canto do Rio Grande do Sul — afirmou Arita Bergmann.

O arco cirúrgico – também conhecido como arco em "C" – é um equipamento de imagem médica usado em cirurgias gerais e ortopédicas, que possibilita a visualização em tempo real da anatomia do paciente. O formato em "C" possibilita que o equipamento se mova ao redor da área do paciente, oferecendo diferentes ângulos de visão.

Novos equipamentos em Humaitá:

Na sequência, Arita Bergmann participou da entrega de equipamentos ao Hospital da Associação de Desenvolvimento Comunitário, em Humaitá. Com R$ 146,5 mil em recursos do Avançar Mais na Saúde, que também vem investindo em hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos), foram adquiridos e instalados um aparelho de ultrassom e um eletrocardiógrafo digital.

— Com esses dois equipamentos, podemos evitar algo que é muito importante para a gestão em saúde: os deslocamentos de pacientes para centros de maior porte. Tornamos possível o diagnóstico no local, a medicação e até algum tipo de intervenção. O fato é que o verdadeiro impacto desses equipamentos é a prestação de um serviço de qualidade para aqueles que precisam de atendimento — destacou a secretária estadual de Saúde.

O investimento do Estado possibilitará, de acordo com a direção do hospital, a realização de até 150 exames mensais, conforme a demanda. No caso das ultrassonografias, os pacientes do Município não precisarão mais se deslocar 65 quilômetros para realizar os exames em Tenente Portela, como vinha ocorrendo.

 

Texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a transferir R$ 210 mil à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua
Por unanimidade Há 5 horas

PL aprovado no Legislativo autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Valor pagará despesas de custeio e plantões médicos do mês de julho

 Plenário da Câmara de Vereadores aprovou de maneira unânime o Projeto de Lei nº 058/2025
Duas vagas Há 5 horas

Edis de Coronel Bicaco aprovam projeto que prevê a contratação de agentes de endemias

Servidores contratados ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde

 Fotos: Divulgação ASCOM Tenente Portela
Tenente Portela Há 2 dias

Tenente Portela celebra 70 anos e premia personalidades com a primeira Comenda de Honra

Nesta edição inaugural, quatro personalidades serão homenageadas

 Foto Bruna Ferri
Solidariedade Há 5 dias

Venezuelana moradora de Tenente Portela recebe apoio em campanha solidária

Sensibilizada com a história e a situação de vulnerabilidade, a Rádio Província FM deu início a uma campanha solidária para arrecadar donativos e itens essenciais.

Foto: Divulgação
Região Celeiro Há 5 dias

Sete municípios da Região Celeiro foram selecionados no “Programa Minha Casa, Minha Vida”

Apesar do anúncio, ainda não há prazo para abertura das inscrições aos beneficiários. Segundo o Ministério das Cidades, essa etapa será divulgada posteriormente pelas administrações municipais.

