Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras

Navio plataforma chegou à marca de 225 mil barris/dia de petróleo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 17h15

O navio-plataforma da Petrobras Almirante Tamandaré atingiu na quinta-feira (14) a marca de 225 mil barris/dia de petróleo. Esse feito representa a maior quantidade de petróleo produzida por uma única plataforma na história de Petrobras.

O FPSO (Floating Production Storage and Offloading, em português: navio que produz, transporta e armazena petróleo) está em operação desde fevereiro no Campo de Búzios, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos.

A marca recorde foi atingida pelo FPSO três meses antes do projetado, novembro. Atualmente o Almirante Tamandaré está ligado a cinco poços de petróleo . A Petrobras prevê que o almirante Tamandaré seja ligado ao total de oito poços.

Descoberto em 2010, o Campo de Búzios é visto pela Petrobras com capacidade de superar em breve Tupi, também na Bacia de Santos, como o de maior produção da empresa. O enorme potencial dos reservatórios de petróleo permitiu à Petrobras contratar navios-plataforma de grande capacidade para a região.

Para efeito de comparação, a espessura de Búzios é como se fosse a altura do Pão de Açúcar, e a área equivale a duas vezes a Baía de Guanabara.

O Almirante Tamandaré, afretado à holandesa SBM Offshore, é a primeira plataforma de grande capacidade em Búzios. O projeto de produção de petróleo tem mais cinco unidades em construção, sendo três de alta capacidade.

A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, lembra que a capacidade média das plataformas pelo mundo é em torno dos 150 mil barris de óleo por dia.

“Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios”.

Búzios é operado pela Petrobras em consórcio com as chinesas CNOOC e CNODC. Outras cinco plataformas operam na localidade: P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso.

Quem foi Almirante Tamandaré

O nome do navio-plataforma recordista é uma homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. Figura presente em períodos críticos da história do país, como na guerra da Independência e do Paraguai, com apenas 18 anos foi nomeado, pela primeira vez, comandante de um navio.

Produção total

No último dia 29, a Petrobras informou que a produção de óleo no pré-sal no segundo trimestre de 2025 foi 1,974 milhões de barris por dia, incremento de 6,5% em relação à do trimestre anterior.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
