Comissão debate reserva estratégica soberana de bitcoins

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados debate, na próxima quarta-feira (20), a formação de uma reserva estratégica soberana de bitcoins pelo governo federal. O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). Segundo o parlamentar, o objetivo é colher a visão técnica de órgãos e entidades sobre o Projeto de Lei 4501/24 , que trata do tema, de modo a aperfeiçoar o texto da proposta.

Ele destaca que a iniciativa dialoga com a regulamentação da economia digital e com o marco regulatório dos ativos virtuais , em implementação pelo Banco Central.

"Entendemos que é fundamental colher a visão técnica da autoridade monetária sobre o presente projeto de lei com vistas ao aperfeiçoamento do texto", afirmou o parlamentar, que quer ouvir também autoridades do governo, do sistema bancário e outros especialistas no tema.