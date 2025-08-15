Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Número de pessoas em busca de emprego cai 21% no segundo trimestre

Segundo IBGE, 1,9 milhão de pessoas buscavam ocupação há mais de 1 ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 15h30
Número de pessoas em busca de emprego cai 21% no segundo trimestre
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Brasil alcançou, no segundo trimestre de 2025, o menor número de pessoas desempregadas há mais de um ano já registrado. O recorde está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (15).

Ou seja, o número de trabalhadores (1,913 milhão) em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012, quando começou a série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado representa redução de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando esse contingente somava 2,4 milhões de pessoas.

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego. O IBGE visita 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

Tempos de procura

Os pesquisadores detalham quatro estratos de tempo em busca de trabalho. Em todas as faixas, houve redução em relação ao mesmo trimestre de 2024:

  • menos de um mês: -16,7%;
  • de um mês a menos de um ano: -10,7%;
  • de um a menos de dois anos: -16,6%;
  • dois anos ou mais: - 23,6%.

No grupo que está em busca por uma vaga de um mês a menos de um ano, o contingente de 3,2 milhões também é o menor já registrado desde 2012 (queda de 18,5% desde então).

No estrato de um ano a menos de dois, os 659 mil desocupados também são o menor contingente da série (queda de 34,8% ante 2012).

O analista da pesquisa, William Kratochwill, aponta que há tendência de queda no percentual de pessoas que estão em uma longa busca por ocupação.

“O mercado está gerando oportunidades que estão absorvendo as muitas pessoas, inclusive aquelas que tinham mais dificuldade de encontrar um posto de trabalho”, diz.

Mercado aquecido e recordes

No último dia 31, o IBGE tinha anunciado que a taxa de desemprego no país no segundo trimestre ficou em 5,8% , a menor da série histórica. A Pnad mensal havia apontado também recordes no emprego com carteira assinada (39 milhões de pessoas) e rendimento médio mensal do trabalhador (R$ 3.477).

A Pnad trimestral desta sexta-feira traz detalhes referentes às unidades de federação e perfil da população. A pesquisa apontou que, no segundo trimestre, o desemprego caiu em 18 das 27 unidades da federação , ante o primeiro trimestre. Nos estados, a taxa varia de 2,2% (Santa Catarina) a 10,4% (Pernambuco).

Outro dado de destaque é que 12 estados atingiram o menor nível de desemprego para um segundo trimestre em toda a série histórica : Amapá (6,9%), Rio Grande do Norte (7,5%), Paraíba (7%), Alagoas (7,5%), Sergipe (8,1%), Bahia (9,1%), Minas Gerais (4%), Espírito Santo (3,1%), São Paulo (5,1%), Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (4,3%) e Mato Grosso do Sul (2,9%).

Kratochwill avalia que o ano de 2025 tem se mostrado diferente dos anteriores, quando o desemprego costuma subir no início do ano, por causa da dispensa dos contratados temporários do fim do ano anterior.

“Este ano, o primeiro trimestre mostrou que o mercado estava disposto a absorver grande parte dessa mão de obra temporária”, afirma.

“O mercado de trabalho está resistente a pioras, e os dados do segundo trimestre confirmam isso”, completa.

O pesquisador acrescenta que a dinâmica de emprego fortalecida causa outros efeitos na economia, como redução de informalidade (proporção de pessoas sem registro e garantias trabalhistas, 37,8% da população ocupada), aumento de postos com carteira assinada e do salário.

“Isso traz um certo vigor para o mercado de trabalho, que apresenta melhora de condições dos trabalhadores”.

Ele aponta ainda que os dados regionais mostram que essa melhora é regionalizada no país. “Muitos estados apresentaram reações muito positivas, acompanhando os dados do país”.

Perfil do trabalhador

A Pnad revelou que no segundo trimestre, o desemprego pesava mais para mulheres e pretos e pardos.

A taxa entre mulheres foi de 6,9%, enquanto a dos homens, 4,8%. Entre os brancos, a taxa também foi de 4,8%, abaixo da de pretos (7%) e pardos (6,4%).

A taxa para as pessoas com ensino médio incompleto (9,4%) foi maior que as dos demais níveis de instrução analisados. Entre quem tem nível superior incompleto, foi de 5,9%, quase o dobro de quem tem nível superior completo (3,2%).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço

Agência anuncia abertura de novo escritório em Whashington
Economia Há 8 horas

Em inauguração de montadora, Lula defende relação comercial com China

Presidente voltou a criticar políticas do presidente americano Trump
Economia Há 9 horas

Com tarifaço dos EUA, Fiesp mantém projeção de alta do PIB em 2,4%

Entidade prevê queda em alguns setores pontuais
Economia Há 9 horas

São Paulo recebe a primeira montadora da GWM do Hemisfério Sul

Presidente Lula participa da inauguração em Iracemápolis
Economia Há 11 horas

Indústria química apoia Plano Brasil Soberano e quer mais negociações

Setor exporta cerca de US$ 2,5 bilhões por ano aos EUA em insumos

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias