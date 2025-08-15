Sexta, 15 de Agosto de 2025
Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano

Nota foi divulgada ontem

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 13h44
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) divulgou nota em apoio ao Plano Brasil Soberano, resposta do governo brasileiro para a imposição ao tarifaço de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos (EUA).

“A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) entende que se tratam de medidas importantes, no curtíssimo prazo, as quais darão um direcionamento para o segmento no enfrentamento da crise”, disse a entidade no comunicado divulgado ontem.

“As medidas anunciadas permitirão, ainda no curto prazo, que o setor dos cafés especiais do Brasil ganhe um fôlego pontual, assim como o próprio governo federal, para manter suas negociações, alinhando posicionamentos internamente e reforçando a sinergia com as entidades pares do setor privado do café nos EUA, de forma que seja alcançada uma solução definitiva e positiva nessa relação bilateral sobre o café”, segue o comunicado.

A BSCA explicou que os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais de cafés especiais, com importações pelo país norte-americano que somam mais de 2 milhões de sacas do produto por ano. O que representa uma receita superior a US$ 550 milhões ao ano.

A entidade diz ainda que a melhor solução para o problema seria a inclusão do café na lista de produtos isentos do tarifaço.

“Ao tempo que reforçamos a importância das medidas apresentadas para que o setor ganhe fôlego e consiga, junto ao governo, manter as negociações para que encontre uma solução, através do diálogo, para o restabelecimento do fluxo de comércio em condições justas entre Brasil e EUA”.O Plano Brasil Soberano traz uma série de medidas de apoio para empresas prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, com a criação de linha de crédito com taxas mais acessíveis, adiamento de tributos federais por dois meses e a reativação do Reintegra, mecanismo para ressarcir como crédito tributário empresas por tributos ao longo da cadeia produtiva.

