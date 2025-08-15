Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Furto de combustível em dutos volta a subir depois de seis anos

Média mensal subiu 36% de 2024 para 2025, mostram dados da Transpetro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 07h12

Apesar de apresentarem forte redução a partir de 2019, os registros de furto de combustíveis diretamente de dutos da Transpetro (subsidiária da Petrobras) voltaram a subir em 2025. Os dados fazem parte de levantamento divulgado pela companhia, a maior operadora de dutos do país.

Até 30 de junho de 2025, foram 17 casos, o que representa média de 2,83 por mês. Em 2024, foram 25 em todo o ano, equivalendo à média de 2,08 . Essa diferença significa acréscimo de 36% na média mensal .

A Transpetro chama os furtos de “derivação clandestina” de combustível, quando criminosos fazem furos nas estruturas subterrâneas para desviar produtos líquidos das tubulações. Em fevereiro, por exemplo, uma ação no Rio de Janeiro apontou o contraventor Vinícius Dumond como líder de uma quadrilha.

A Transpetro opera uma malha logística de 8,5 mil quilômetros de dutos pelo país. Para efeito de dimensão, essa distância equivale a uma linha reta de Porto Alegre a Natal, ida e volta. Nesses tubos são transportados petróleo e derivados, como gasolina e diesel. Os oleodutos são as principais formas de fazer o petróleo chegar a refinarias.

Além de prejuízo financeiro, o furto em dutos pode causar outros efeitos negativos como desabastecimento de regiões, danos ambientais e risco à segurança de envolvidos e comunidades vizinhas.

Números da companhia mostram que o recorde de casos foi em 2018, com 261 ocorrências identificadas . Nos dois anos seguintes, os casos ficaram em cerca de 200, despencando para 102 em 2021 . A Transpetro não divulga o montante de prejuízo causado pelos furtos.

Confira a evolução ano a ano:
2018 261
2019 203
2020 202
2021 102
2022 58
2023 28
2024 25
2025 17 até junho

Prevenção e segurança

A companhia informa que investe R$ 100 milhões anualmente para ampliar a segurança na faixa de dutos .

De acordo com o gerente executivo de Proteção de Dutos da Transpetro, Júlio Barreto, mesmo com a trajetória de redução de casos nos últimos anos, os furtos ainda são uma preocupação , “pois basta uma derivação clandestina para trazer danos ao meio ambiente ou às pessoas”.

Barreto explicou à Agência Brasil que a redução mais intensa observada no começo da década se deve à implementação do Centro de Controle de Proteção de Dutos, que funcionava na sede da subsidiária, no Rio de Janeiro.

“Uma área dedicada ao monitoramento exclusivo, visando ações de terceiros nas faixas de dutos que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias na semana.

O gerente executivo detalhou que a empresa adota uma estratégia integrada para reduzir ao máximo os furtos, que conjuga:

  • Tecnologias para rápida detecção remota de vazamentos;
  • Equipes de inspeção especializadas;
  • Parcerias estratégicas com ministérios públicos (estaduais e federais) e órgãos de segurança;
  • Esforço de conscientização com comunidades vizinhas aos dutos, sobre a importância de comunicarem à estatal qualquer sinal ou desconfiança de ação criminosa.

Ao defender a integridade dos sistemas de dutos, a Transpetro enfatiza que esse meio de transporte de combustível evita 99,5% das emissões de gases do efeito estufa – causadores do aquecimento global – se comparado ao transporte rodoviário. Um único dia de transporte por dutos equivale a retirar mais de 20 mil caminhões-tanque das rodovias.

Disque 168

A empresa deixa à disposição de qualquer cidadão, 24 horas por dia, gratuito e com anonimato garantido o Disque 168, serviço telefônico para denúncias e suspeitas . A número é uma referência ao 16 de agosto (16/8), dia escolhido pela Transpetro para uma série de atividades de conscientização em diversas localidades.

No sábado (16), haverá ações em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Serão oferecidos serviços à população, como emissão de carteiras de identidade, aplicação de vacinas, aferição de pressão e glicose, serviços de saúde bucal, além de apresentações culturais.

Perfil dos criminosos

O perfil de criminosos que atuam nesse ramo exige, de acordo com fontes ligadas ao tema, certo grau de especialização. Os ladrões precisam ter conhecimento para fazer furos nas tubulações e conseguir extrair e transportar o combustível. Operações de combate ao crime já flagraram quadrilhas fazendo uso de caminhão-tanque avaliado em R$ 300 mil.

Os criminosos dão preferência para agir em áreas remotas, longe de grandes centros e vizinhanças populosas, assim como escolhem o horário noturno, como forma de fazer o furto passar despercebido. Outro meio de esconder a derivação clandestina é subtrair volumes reduzidos.

Em alguns casos, quando o furto é feito à noite, os criminosos fazem uma espécie de camuflagem no duto perfurado, de forma que o crime não seja percebido no dia seguinte. Há quadrilhas sofisticadas a ponto de alugarem imóveis próximo de onde passam os dutos subterrâneos e cavar túneis até a estrutura.

De acordo com a Transpetro, equipes da empresa são especializadas para detectar os mínimos sinais de irregularidade. Drones e ferramentas de inteligência artificial (IA) também são empregados na prevenção e no combate .

Legislação

A Transpetro defende que o crime de adulteração clandestina seja mais bem tipificado e coibido pela legislação. Quatro projetos de lei (PLs) tramitam no Congresso.

  • PL 8.455/2017 e PL 1.482/2019: tipificam o crime;
  • PL 131/2021: transforma em crime hediondo (extremamente grave);
  • PL 828/2022: aumenta penas previstas no Código Penal.

Barreto destaca que o PL 8.455 “visa ao endurecimento da pena para quem pratica esse delito, que atualmente é comparável ao crime de furto comum”.

“A Transpetro acompanha com atenção os PLs relacionados ao tema e está à disposição para contribuir tecnicamente com o debate”, afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 41 minutos

Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS

As devoluções pelo governo começaram no dia 27 de agosto

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano

Nota foi divulgada ontem

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre

Média do país também é a mais baixa já registrada
Economia Há 7 horas

Lula inaugura fábrica da GWM em Iracemápolis, São Paulo

Unidade deve produzir até 50 mil veículos por ano

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

BB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%

Novas regras contábeis e inadimplência no agronegócio pesaram

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 6 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 9 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 23 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 23 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 38 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,946,61 -0,26%
Ibovespa
135,756,94 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias