Tenente Portela celebra 70 anos e premia personalidades com a primeira Comenda de Honra

Nesta edição inaugural, quatro personalidades serão homenageadas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ASCOM Prefeitura Tenente Portela
14/08/2025 às 18h37 Atualizada em 14/08/2025 às 18h46
O município de Tenente Portela, no noroeste do Rio Grande do Sul, celebra seus 70 anos de emancipação com um evento histórico na capital gaúcha. A cerimônia, que ocorrerá no dia 19 de agosto no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Estado, marcará a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato.

A honraria, criada por lei municipal, tem como objetivo reconhecer cidadãos que se destacaram por suas contribuições para o desenvolvimento econômico, social, cultural e humano da cidade. A iniciativa partiu de uma proposição do deputado estadual Professor Bonatto, que ajudou a coordenar a solenidade em Porto Alegre.

Nesta edição inaugural, quatro personalidades serão homenageadas:

 * Guido Tafarel

 * Vendelino de Carli

 * Mirna Teresinha Kinsel Brancks

 * Arthur Ambros (in memoriam), ex-prefeito municipal

A escolha de Arthur Ambros visa honrar o legado deixado por ele à comunidade portelense.

A cerimônia contará com a presença de diversas autoridades, incluindo deputados estaduais e secretários de Estado. O governador Eduardo Leite também foi convidado para prestigiar o evento. Representantes do Executivo e do Legislativo de Tenente Portela, como o prefeito Rosemar Antonio Sala, e membros da sociedade civil também estarão presentes para reforçar a importância da ocasião.

Na semana passada, o secretário municipal de Administração, Paulo Josselino Farias, esteve em Porto Alegre para alinhar os detalhes da solenidade com o gabinete do deputado Professor Bonatto. Paralelamente, o prefeito Rosemar Sala se reuniu com os homenageados em seu gabinete em Tenente Portela para fazer o convite oficial para a cerimônia.

A criação e a primeira entrega da Comenda de Honra abrem um novo capítulo nas comemorações de aniversário de Tenente Portela, simbolizando o reconhecimento e a gratidão do município por aqueles que, ao longo de sete décadas, ajudaram a construir sua história.

