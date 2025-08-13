Quinta, 14 de Agosto de 2025
Inflação teimosa e juros elevados pressionam economia brasileira

Economistas estimam inflação de 4,45% em 2026, com Selic em 15%, maior nível em quase 20 anos. O cenário de inflação persistente e juros elevados ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/08/2025 às 19h40
Inflação teimosa e juros elevados pressionam economia brasileira
Banco de Imagens/Canva

Economistas privados consultados pelo Banco Central do Brasil (BCB) prevêem inflação de 4,45% para 2026, reduzindo levemente o patamar anterior de 4,50%. O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic para 15%, o nível mais alto em quase duas décadas.

A expectativa é que a inflação permaneça acima da meta de 3%, com projeções de 5,1% para 2025 e 3,7% em 2026. A combinação de juros elevados e inflação persistente impõe desafios à retomada do crescimento econômico e pressiona o endividamento público.

Segundo Angelo Toyokiti Yasui, pró-reitor do Centro Universitário Paulistana – UniPaulistana, a elevação da Selic tem impacto direto nos juros reais e no crédito. “A inflação, um problema crônico que assusta o país, demonstra resistência em ceder [...] uma política monetária restritiva, caracterizada pela elevação da taxa básica de juros, a Selic”, afirma.

A taxa Selic em alta pressiona o crescimento econômico e agrava a situação da dívida pública, mesmo com arrecadações em alta. A fragilidade da gestão fiscal e a dificuldade de controlar gastos impedem o equilíbrio das contas governamentais.

No plano externo, a falta de confiança no ambiente de negócios diminui o apetite de investidores estrangeiros, reduzindo o fluxo de investimento direto no país.

Em meio ao cenário, o governo avalia adotar medidas como controle de preços, estoques reguladores, taxação de exportações e intervenção nos combustíveis, mas especialistas alertam que essas ações podem gerar distorções de mercado e prejudicar as finanças públicas.

Sem uma estratégia econômica de longo prazo, baseada em reformas estruturais, responsabilidade fiscal e atração de investimentos, o Brasil permanece vulnerável a incertezas e vulnerabilidades econômicas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
