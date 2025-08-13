Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores

Indústria paulista disse que medidas demonstram compromisso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/08/2025 às 16h40

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou apoio ao Plano Brasil Soberano, anunciado nesta quarta-feira (13) pelo governo federal . Em nota, a Fiesp disse que a medida mostra compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais.

“A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) manifesta seu apoio ao plano anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Medidas para preservar empregos, diversificar mercados e assegurar condições justas de comércio internacional são importantes e demonstram compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais”, diz o texto.

A entidade disse ainda que "continuará contribuindo com propostas e ações que ampliem a resiliência do setor produtivo e promovam o crescimento sustentável da economia brasileira".

“[A Fiesp] continuará dialogando com o setor privado norte-americano. Seguirá trabalhando para minimizar os efeitos dessas tarifas em ambos os países e fortalecer a relação comercial histórica que ao longo de décadas têm construído parcerias relevantes para o desenvolvimento econômico e o bem estar de nossas populações”.

>> Saiba quais são as medidas da MP Plano Brasil Soberano

O governo federal lançou nesta quarta-feira um pacote de medidas para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos.

O plano de apoio prevê R$ 30 bilhões em crédito e será viabilizado por meio de uma medida provisória.

Os recursos para as medidas de ajuda virão por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, usados em situações de emergência fora do limite de gastos do arcabouço fiscal. Esse sistema foi usado no ano passado para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Interferência política

O tarifaço faz parte de uma série de ações dos Estados Unidos para interferir no julgamento de Jair Bolsonaro e aliados pela tentativa de golpe de Estado que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e culminou nos atentados de 8 de janeiro de 2023. A atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, em Washington, em favor das sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras, passou a ser investigada pela Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República.

Os norte-americanos abriram uma investigação comercial contra o Brasil e adotaram tarifas de 50% sobre importações de produtos brasileiros, patamar entre os mais altos anunciados até agora na guerra comercial promovida por Donald Trump. Além disso, o mandatário assinou uma Ordem Executiva (OE) em que considera o Brasil uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos EUA, classificação semelhante à adotada contra países considerados hostis a Washington, como Cuba, Venezuela e Irã.

Mesmo com a exceção de quase 700 produtos do tarifaço, setores como o agronegócio e a indústria preveem impactos consideráveis na atividade econômica, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

>> Confira a lista de quase 700 produtos que não serão taxados pelos EUA

Além das ações contra o Brasil, os EUA aplicaram sanções econômicas contra Alexandre de Moraes, previstas na chamada Lei Magnitsky, como punição pelo julgamento da trama golpista. Os americanos também questionam decisões do STF que exigem que as empresas de tecnologias ameriocanas, donas de plataformas digitais e de redes sociais, cumpram a legislação brasileira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 8 horas

Firjan e FIEMG pedem agilidade na execução de medidas de plano

Plano de socorro aos atingidos por tarifaço foi lançado pelo governo

 Banco de Imagens/Canva
Economia Há 8 horas

Inflação teimosa e juros elevados pressionam economia brasileira

Economistas estimam inflação de 4,45% em 2026, com Selic em 15%, maior nível em quase 20 anos. O cenário de inflação persistente e juros elevados ...
Economia Há 9 horas

Abrafrutas apoia plano e pede atenção a pequenos produtores

Medidas do governo estão alinhadas com demandas, diz associação
Economia Há 10 horas

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

Ministro do Trabalho diz que país não deve se desesperar por tarifaço

Marinho participou de live com dirigentes de centrais sindicais

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias