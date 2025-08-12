Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , órgão oficial de dados como inflação e mercado de trabalho, informou nesta terça-feira (12) que problemas técnicos vão atrasar, em 18 dias, a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, levantamento que aponta a taxa de desocupação no país.

Em vez de serem conhecidos em 29 de agosto, os dados de desemprego relativos ao trimestre encerrado em julho serão divulgados em 16 de setembro, segundo comunicado da Diretoria de Pesquisa do IBGE.

“Devido à necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta para os Dispositivos Móveis de Coleta da PNAD Contínua, foi necessária a alteração do cronograma de coleta de campo do mês de julho de 2025”, registra a nota.

O IBGE detalhou que o fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto, foi transferido para a segunda semana do mês. “Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas”.

Retrato do mercado de trabalho

A cada trimestre, 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal são visitados pelos pesquisadores. A Pnad se propõe a ser a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país.

O retrato do nível de ocupação é feito em cima de informações coletadas de pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de trabalho, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego.

A Pnad é diferente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que traz dados apenas relacionados a trabalhadores com carteira assinada.

Calendário regular

O IBGE informou que o atraso na pesquisa do trimestre móvel encerrado em julho não afetará o calendário dos demais trimestres. Confira aqui o cronograma completo.

O i nstituto afirmou ainda que está mantida a divulgação da Pnad Contínua Trimestral, na próxima sexta-feira (15). Diferentemente da Pnad Mensal (divulgada todos os meses), que traz sempre dados dos trimestres móveis, a pesquisa trimestral (divulgada a cada 90 dias) traz dados específicos sobre os trimestres fixos (períodos terminados em março, junho, setembro e dezembro), com análises específicas relacionadas a sexo, idade, nível de instrução e cor.

Recorde positivo em junho

A divulgação mais recente da Pnad Contínua Mensal, referente ao trimestre encerrado em junho e divulgada no último dia 31, apontou que o Brasil apresentou taxa de desemprego de 5,8% , a menor já registrada na série histórica do instituto, iniciada em 2012.