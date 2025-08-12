Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias

Instituto realiza ajustes e correções de inconsistências tecnológicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/08/2025 às 15h56
Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , órgão oficial de dados como inflação e mercado de trabalho, informou nesta terça-feira (12) que problemas técnicos vão atrasar, em 18 dias, a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, levantamento que aponta a taxa de desocupação no país.

Em vez de serem conhecidos em 29 de agosto, os dados de desemprego relativos ao trimestre encerrado em julho serão divulgados em 16 de setembro, segundo comunicado da Diretoria de Pesquisa do IBGE.

“Devido à necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta para os Dispositivos Móveis de Coleta da PNAD Contínua, foi necessária a alteração do cronograma de coleta de campo do mês de julho de 2025”, registra a nota.

O IBGE detalhou que o fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto, foi transferido para a segunda semana do mês. “Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas”.

Retrato do mercado de trabalho

A cada trimestre, 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal são visitados pelos pesquisadores. A Pnad se propõe a ser a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país.

O retrato do nível de ocupação é feito em cima de informações coletadas de pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de trabalho, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego.

A Pnad é diferente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que traz dados apenas relacionados a trabalhadores com carteira assinada.

Calendário regular

O IBGE informou que o atraso na pesquisa do trimestre móvel encerrado em julho não afetará o calendário dos demais trimestres. Confira aqui o cronograma completo.

O i nstituto afirmou ainda que está mantida a divulgação da Pnad Contínua Trimestral, na próxima sexta-feira (15). Diferentemente da Pnad Mensal (divulgada todos os meses), que traz sempre dados dos trimestres móveis, a pesquisa trimestral (divulgada a cada 90 dias) traz dados específicos sobre os trimestres fixos (períodos terminados em março, junho, setembro e dezembro), com análises específicas relacionadas a sexo, idade, nível de instrução e cor.

Recorde positivo em junho

A divulgação mais recente da Pnad Contínua Mensal, referente ao trimestre encerrado em junho e divulgada no último dia 31, apontou que o Brasil apresentou taxa de desemprego de 5,8% , a menor já registrada na série histórica do instituto, iniciada em 2012.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Elza Fiúza/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Governo tem adotado ação para incentivar trabalho por conta própria
Economia Há 6 horas

Propostas para seguro-defeso podem ser alteradas, diz Haddad

Ministro reagiu a críticas de parlamentares em audiência pública
Economia Há 7 horas

Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics

Presidente defendeu necessidade de unificar interesses do Sul global

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Lula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço

Plano será lançado nesta quarta e terá recursos fora da meta fiscal
Economia Há 9 horas

Mudanças no IR são necessárias para cumprir arcabouço, diz Haddad

Ministro participa de audiência de comissão que discute MP

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 3 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 3 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 3 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 3 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias