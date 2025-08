Região Celeiro mantém saldo positivo na geração de empregos formais no 1º semestre de 2025

A Região Celeiro encerrou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo na geração de empregos formais, conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). De janeiro a julho, a região registrou a criação de 1.158 novas vagas com carteira assinada.

Apesar do resultado acumulado positivo, o ritmo de crescimento demonstrou sinais de desaceleração ao longo dos meses. Em janeiro, foram abertas 341 vagas, número que subiu para 360 em fevereiro, configurando o melhor desempenho mensal do semestre. A partir de março, no entanto, iniciou-se uma sequência de queda: 189 novas vagas no terceiro mês do ano, seguido de 103 em abril, apenas 7 em maio e uma leve recuperação em junho, com 158 postos de trabalho formais criados.

Destaques de julho

O município de Três Passos foi o principal destaque de julho, liderando o ranking mensal com um saldo positivo de 74 empregos criados. Tenente Portela ficou em segundo lugar com 43 vagas, seguido de Miraguaí, que mesmo apresentando desempenho consistente ao longo do ano, ocupou a terceira posição com 26 novas vagas no mês.

No total, 13 dos 21 municípios da Região Celeiro fecharam julho com saldo positivo. Os destaques foram:

Três Passos: +74

Tenente Portela: +43

Miraguaí: +26

Bom Progresso: +12

Coronel Bicaco: +12

Redentora: +10

Barra do Guarita: +5

Inhacorá: +02

São Martinho: +2

São Valério do Sul: +2

Campo Novo: +1

Braga: +1

Santo Augusto: +01



Os demais municípios registraram saldo neutro ou negativo.

Acumulado do 1º semestre de 2025

No acumulado de janeiro a junho, Miraguaí liderou de forma expressiva com 872 novas vagas, resultado que representa mais de 75% do total de empregos formais criados em toda a Região Celeiro no período. Em seguida aparecem Três Passos, com 189 vagas, e Tenente Portela, com 90.

Ao todo, 11 dos 21 municípios encerraram o semestre com saldo positivo. Veja o ranking:

Miraguaí: +872

Três Passos: +189

Tenente Portela: +90

Santo Augusto: +27

Chiapetta: +25

Coronel Bicaco: +17

Barra do Guarita: +14

Redentora: +12

Humaitá: +6

São Martinho: +5

Derrubadas: +2

Os demais municípios registraram saldo neutro ou negativo.

Conclusão comparativa

A análise dos dados revela dois aspectos importantes. Por um lado, o saldo positivo acumulado comprova a resiliência da economia da Região Celeiro na geração de empregos formais em 2025. Por outro, a desaceleração no ritmo de crescimento entre março e maio acende um alerta quanto à estabilidade desse cenário.

Enquanto Miraguaí se consolidou como motor do mercado de trabalho regional ao longo do semestre, Três Passos demonstrou e assumiu a liderança do mês de julho.

A retomada do crescimento em julho, após dois meses de quase estagnação, sugere uma possível recuperação no segundo semestre. No entanto, será fundamental que os municípios mantenham ou ampliem seus investimentos e políticas de estímulo ao emprego para sustentar o crescimento e reduzir as disparidades entre os municípios da região.