18 municípios da Região Celeiro já assinaram convênio para recuperação de estradas rurais

Dos 21 municípios que compõem a Região Celeiro, apenas Redentora, Tenente Portela e Três Passos ainda aguardam para firmar convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) para a recuperação de estradas rurais.

O programa coordenado pela SEAPI é destinado aos municípios que decretaram situação de emergência no ano passado em razão das enchentes. Dos 356 habilitados pelo edital, 314 já assinaram o convênio. Cada prefeitura receberá R$ 300 mil.

O recurso foi disponibilizado pelo Governo do Estado, via Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS), e soma quase R$ 107 milhões.

O valor pode ser utilizado pelas prefeituras para a contratação de horas-máquinas de equipamentos como trator esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora, pá carregadeira e caminhão prancha. Os beneficiários também podem adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, de acordo com o plano de trabalho enviado pelos municípios e aprovado pela área técnica da SEAPI.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.