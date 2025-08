Administração Municipal de Coronel Bicaco conclui instalação de novas paradas de ônibus na cidade

A construção de paradas de ônibus nos bairros da cidade era uma antiga reivindicação da comunidade bicaquense. Os pedidos frequentes eram justificados pela necessidade de haver abrigos cobertos para os alunos que esperam o transporte escolar e para os trabalhadores de frigoríficos situados em outros municípios.

Em maio, o prefeito Arleu Valadar Machado, juntamente com o engenheiro Volnei Castanha, vistoriou as condições das paradas de ônibus existentes nas localidades de Esquina Evangélica, São João, Galpões e Esquina Aparecida, além da Vila Diniz. Posteriormente, foram definidas quais obras de revitalização seriam realizadas em cada ponto. As reformas estão em andamento.

Para estabelecer os locais do perímetro urbano que receberiam os novos abrigos para passageiros, o Poder Executivo consultou motoristas do transporte escolar e representantes dos trabalhadores de frigoríficos. O objetivo era disponibilizar pontos estratégicos para embarque e desembarque, considerando a concentração de pessoas e o acesso facilitado.

As novas paradas de ônibus foram instaladas nas seguintes ruas:

- Severino Dias (bairro Engenho Velho).

- Salgado Filho (bairro Nossa Senhora Aparecida).

- Lídio Diniz (em frente à UBS Faxinal).

- Marguerino Barbosa Prates (em frente à EMEI Meu Cantinho).

- Marcelino Diniz (bairro Vila Diniz).

O prefeito Arleu Valadar Machado afirmou que é uma alegria imensa atender essa antiga demanda da comunidade. — As novas paradas oferecem conforto e segurança. Sabemos que é complicado esperar o transporte em dia com chuva e frio, ou com sol forte — salientou.

O Município investiu aproximadamente R$ 42 mil na construção dos novos abrigos. A empresa que executou o trabalho foi definida por meio de pregão eletrônico.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.