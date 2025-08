DAER conclui ligação asfáltica entre Ametista do Sul e Frederico Westphalen

Com um investimento total de R$ 29,5 milhões do Tesouro do Estado, a obra, localizada na ERS-591, executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) – vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT) – teve as últimas etapas de drenagem e sinalização finalizadas recentemente.

Os 8,86 quilômetros de ligação entre Ametista do Sul e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, agora contam com capa asfáltica completa, drenagem eficiente e sinalização horizontal e vertical instaladas. A pavimentação era aguardada há décadas pelo Município de Ametista do Sul – famoso pela mineração de pedras preciosas.

O titular da SELT, Juvir Costella, celebra a conclusão da obra, que conecta o Município à BR-386. — Essa ligação vai muito além da infraestrutura rodoviária, ela impulsiona diretamente o turismo, facilita o escoamento da produção e melhora significativamente a qualidade de vida dos moradores e visitantes, proporcionando deslocamentos mais seguros e eficientes. É um compromisso que se concretiza e traz desenvolvimento para toda a região — ressalta.

O diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, destaca a excelência na execução do acesso. — Todas as etapas, incluindo os serviços de drenagem e a implantação da sinalização, foram finalizadas com rigor técnico e dentro dos padrões de qualidade que buscamos em todas as nossas obras. Essa nova rodovia é um testemunho do empenho do DAER em entregar soluções de mobilidade que realmente transformam a realidade das comunidades gaúchas — acrescentou.

