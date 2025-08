Coronel Bicaco: Vereador pede união e organização para reformar salão no bairro Engenho Velho

O vereador Paulo Leandro Diniz (PDT), no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (4/8), disse que não irá demorar muito tempo para iniciar a revitalização e organização do salão comunitário no bairro Engenho Velho. Ele afirmou que o local está em péssimas condições. — Infelizmente, falta só cair — lamentou.

De acordo com o pedetista, o prefeito Arleu Valadar Machado se comprometeu em reformar o salão comunitário. — Nós juntos, unidos, com todos os vereadores, vamos tentar reformar e entregar um salão bonito à comunidade. Eu acredito que tudo isso dará certo — ressaltou.

