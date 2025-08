CAE autoriza crédito de US$ 750 milhões para pequenos empreendedores

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) a autorização para empréstimo de US$ 750 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES). O dinheiro deve assegurar o acesso de pequenos empreendedores da Amazônia ao crédito bancário.

O programa BID-BNDES facilita o crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Na Amazônia, a iniciativa promove o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou relatório favorável à mensagem (MSF) 23/2025 , lido na CAE pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). O texto segue em regime de urgência para o Plenário, que deve votar um projeto de resolução para confirmar o aval da União à operação de crédito.

O empréstimo deve ser pago em 25 anos, com um prazo de carência de até cinco anos e seis meses. Para Aziz, a matéria corrige um “desequilíbrio”.

— Se vocês levantarem os empréstimos feitos pelo BNDES para as regiões Sul e Sudeste, comparados com a regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vocês vão ficar abismados com a desproporcionalidade de recursos. A Amazônia sofre muito com isso. Isso aprofunda um desequilíbrio em relação às nossas regiões — disse.