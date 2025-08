CDR cancela debate sobre exploração na Amazônia Azul

Senado Federal Há 13 minutos Justiça Especial Federal no Piauí terá nova turma para julgar recursos O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que cria a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Piauí. A Lei ...

Senado Federal Há 2 horas Lei libera uso de sobras de fundo de C&T para novos empréstimos Está publicada noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (5) uma lei de iniciativa do Senado que permite o uso das sobras anuais do Fundo Nacional...

Senado Federal Há 18 horas Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento nesta segunda-feira (4), afirmou que as manifestações populares realizadas no domingo em mais ...