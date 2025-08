Coronel Bicaco: Vereador apresenta anteprojeto voltado à educação

Um objetivo do anteprojeto do vereador Jonas Vieira é melhorar os índices de desempenho educacional (Foto: Diones Roberto Becker)

Na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, o vereador Jonas Vieira (PP) apresentou o anteprojeto que institui o Programa Municipal de Capacitação Continuada de Diretores Escolares “Educação que Inspira” em Coronel Bicaco.

Ao justificar em plenário a elaboração e metas do anteprojeto, o progressista afirmou que essa iniciativa terá os frutos colhidos no futuro. Ele pediu aos demais edis que colaborem no aprimoramento do texto, incluindo sugestões e emendas.

A matéria possui os seguintes objetivos: valorizar a função de direção escolar por meio da qualificação continuada; melhorar os índices de desempenho educacional do Município, como o IDEB e o SAEPE/RS; estimular a liderança escolar baseada em dados, planejamento e participação democrática; e preparar o Município para futuras exigências técnicas na captação de recursos federais e estaduais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.