CCJ começa análise de 13 indicações para Judiciário e CNMP nesta quarta

Entre as indicações de autoridades a serem analisadas estão as que preencherão duas vagas no STJ e uma no STM - Foto: Geraldo Magelay/Agência Senado

O promotor de Justiça do Mato Grosso do Sul Alexandre Magno Benites de Lacerda

Os relatórios de indicação de autoridades apresentam dados sobre a carreira do candidato, se há impedimentos legais e podem solicitar mais dados, inclusive por meio de audiência pública. Como o voto para as autoridades é secreto, o relator não explicita se apoia ou não o indicado.

Já a indicação de Maria Marluce Caldas Bezerra conta com o relatório do senador Fernando Farias (MDB-AL), segundo o qual a CCJ já tem informações suficientes agendar uma sabatina.

Para as duas vagas de ministro do STJ, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão ( MSF 31/2025 ) e a procuradora do Ministério Público de Alagoas Maria Marluce Caldas Bezerra ( MSF 39/2025 ).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 60 minutos CRE vota projeto que flexibiliza uso de áreas em faixa de fronteira terrestre Em reunião nesta quinta-feira (7), às 10h, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) deve analisar o projeto de lei que divide a chamada faixa de fro...

Senado Federal Há 2 horas Humberto Costa celebra saída do Brasil do Mapa da Fome O senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou em discurso no Plenário, nesta segunda-feira (4), a retirada do Brasil do Mapa da Fome, conforme anúncio...

Senado Federal Há 2 horas Debatedores apoiam tornar lei o Programa Nacional de Direitos Humanos Tornar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) uma iniciativa de Estado, por meio de uma lei, com mais participação dos entes federados e ...

Senado Federal Há 3 horas Senado retoma análise de indicações com foco em Judiciário e saúde Com o fim do recesso parlamentar, o Senado retoma nesta semana a avaliação de indicações para cargos em órgãos estratégicos do Estado brasileiro. O...