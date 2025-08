Legislativo bicaquense retomará as sessões ordinárias na próxima segunda-feira

Na segunda-feira (4/8), às 19 horas, encerra-se o recesso parlamentar e o Poder Legislativo de Coronel Bicaco recomeçará o cronograma de sessões ordinárias de 2025. De janeiro a julho, os edis se reuniram em 22 ocasiões para apreciação de matérias.

Na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, o vereador João Marques Brasil (PDT), que preside o Poder Legislativo, agradeceu, parabenizou e elogiou o trabalho dos edis no primeiro semestre do ano, salientando que a Casa aprovou importantes projetos para o desenvolvimento local.

O pedetista ainda enalteceu o diálogo existente entre as bancadas de situação e oposição no primeiro semestre. — Que isto prossiga no segundo semestre — ponderou. — Cada vereador tem sua ideia e isso deve ser respeitado — finalizou.

Números do primeiro semestre:

De janeiro a julho, ocorreram 19 sessões ordinárias e três extraordinárias. Das 67 matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, 62 foram aprovadas, uma reprovada e quatro continuam tramitando.

