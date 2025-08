Coronel Bicaco: Vereadora elogia instalação de sistema de rastreamento nos veículos públicos

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) elogiou, no grande expediente da última sessão ordinária, a iniciativa do Poder Executivo de investir em um sistema de rastreamento e identificação dos motoristas de veículos da frota municipal.

A pedetista já havia defendido a instalação de equipamentos nos automóveis e coletivos que fazem o transporte de pacientes e de alunos. Segundo ela, esse tipo de investimento garante maior eficiência e transparência na gestão da frota.

Conforme informou a Administração Municipal, os rastreadores e identificadores de motoristas foram instalados em mais de 40 veículos, lotados em várias secretarias.

