CAS analisará indicações para a Anvisa e a ANS

Senado Federal Há 37 minutos No Agosto Lilás, CDH vota projetos ligados a direitos da mulher A Comissão de Direitos Humanos (CDH) tem reunião marcada para quarta-feira (6), às 10h, com uma pauta voltada a projetos que tratam dos direitos da...

Senado Federal Há 2 horas Impasse entre associações de municípios atrasa criação do Comitê Gestor do IBS A cinco meses do início do cronograma que implementa a reforma tributária, o Congresso Nacional tem o desafio de criar definitivamente o órgão resp...