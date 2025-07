Raposo Castello investiu R$ 58,7 mi nos primeiros 100 dias

A Ecovias Raposo Castello completou 100 dias de operação — em 8 de julho — de mais de 74 quilômetros de vias, incluindo os trechos de chegada a São Paulo pelas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, além da SP-029. Nesse período, a concessionária investiu R$ 58,7 milhões na administração dos trechos que opera, além de ter repassado R$ 7,5 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) aos municípios em que estão os trechos rodoviários que administra, beneficiando a região como um todo.

Além dos investimentos e do repasse de impostos, a companhia introduziu, desde o primeiro dia de atividade, a redução de cerca de 30% nos valores do pedágio, além dos programas Desconto de Usuário Frequente (DUF) e Desconto Básico de Tarifa (DBT), que oferecem abatimentos adicionais sobre os valores já reduzidos.

Os primeiros 100 dias da Ecovias Raposo Castello tiveram média diária de tráfego acima de 268 mil veículos, num total de 27,1 milhões no período. Foram 23,3 milhões de passagens de automóveis e utilitários nesse intervalo em comparação a 3,8 milhões de passagens de caminhões, ou 86% e 14%, respectivamente. O maior movimento foi registrado em 16 de abril, na saída dos feriados de Páscoa e Tiradentes, com 310 mil veículos.

“Esse é apenas o começo de uma longa trajetória que teremos junto de nossos usuários, com muitas melhorias e inovações. Trabalhamos muito nesse período, mas temos muito mais a oferecer ao longo dos 30 anos que estaremos à frente dessas rodovias”, diz Igor Barros, diretor-superintendente da Ecovias Raposo Castello.

Atendimento

A dedicação dos times de Operação da Ecovias Raposo Castello pode ser medida pela distância que já percorreram ao longo dos 75 quilômetros dos trechos concedidos. No total, essas equipes rodaram mais de 460 mil quilômetros, suficiente para dar mais de 11 voltas ao redor da Terra, realizar 12,5 viagens de ida e volta entre São Paulo e Tóquio ou mais de 1.100 voos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Isso foi possível graças à frota de 27 viaturas da companhia, incluindo dez guinchos, seis ambulâncias (três das quais UTI), quatro motocicletas, quatro veículos de inspeção, além de caminhões de combate ao fogo e resgate de animais.

No período, os times da concessionária realizaram mais de 13,7 mil atendimentos nas vias. A rodovia que concentrou o maior volume de operações foi a Castello Branco, com 70% do total, e a Raposo Tavares, respondendo por 30%. Em média, as equipes da empresa atenderam 137 chamados por dia. A maioria dos atendimentos foi por conta de panes mecânicas, 5,4 mil no total. Foram 869 trocas de pneus, 574 objetos na pista, 374 panes elétricas e 233 panes secas, entre outros incidentes atendidos pela equipe nos trechos sob sua administração.

Ao longo dos primeiros 100 dias, foram registrados 984 acidentes, que resultaram em 512 vítimas leves e moderadas, 23 graves e 20 fatais. O canal mais utilizado pelos usuários para solicitar atendimento à concessionária foi o 0800 270 0 280, que funciona como telefone e WhatsApp, com 4.418 chamadas nesses 100 dias. Três quartos dos chamados vieram da Castello Branco, e o restante da Raposo Tavares. Mais de 2,1 mil atendimentos tiveram origem no próprio CCO da concessionária, dado o monitoramento constante das vias.

Entrega antecipada

Alguns dos principais trabalhos nesses 100 primeiros dias foram realizados pelos times de Manutenção e Conservação. Na Raposo Tavares, em particular, a empresa antecipou em quase um ano a recuperação total da iluminação na via em relação ao prazo do contrato de concessão. Além disso, foram reinstaladas câmeras de monitoramento viário, que não haviam sido repassadas à Ecovias Raposo Castello na transferência da administração. Hoje são sete câmeras na via.

As ações de poda, roçada de mato, revitalização e limpeza de faixas e sinalização horizontal realizadas pelo time de Conservação cobriram mais de 276 quilômetros, considerando a extensão das faixas e passagem pelos mesmos locais mais de uma vez. A equipe também instalou um total de 210 placas de sinalização, sendo 165 na Castello, 37 na Raposo e 8 na SP-029. Foram usadas 180 toneladas de materiais na manutenção das vias, enquanto as equipes de limpeza retiraram 137 toneladas de lixo e outros resíduos das pistas. Ao todo, foram tapados 1.291 buracos nesses 100 dias. A concessionária pintou e limpou pichações de uma área total de mais de 7,8 mil metros quadrados de estruturas ao longo das rodovias, além de limpar quase 13 quilômetros de canais de drenagem.

O trabalho de iluminação não se restringiu apenas à Raposo e se estendeu à Castello e à SP-029. Ao todo, a companhia revitalizou 38 quilômetros de iluminação, substituindo mais de 4,7 mil metros de cabos e trocando 875 componentes de rede, entre comandos, conectores e fotocélulas. Também foram revitalizadas ou substituídas mais de 2,7 mil luminárias.

A atuação do Centro de Controle de Operações (CCO) e das equipes de inspeção de tráfego foi fundamental nesses primeiros 100 dias, reforçando sua importância para os trabalhos de manutenção e preservação. O aprendizado da operação real agora se transforma em subsídio para aprimorar ainda mais a qualidade do serviço da concessionária.

Parceria com a PMR

Além da atuação direta, a concessionária também trabalha em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Para reforçar essa parceria, nesses primeiros 100 dias, a Ecovias Raposo Castello repassou 44 veículos ao 5º Batalhão de PMRv, responsável pelo policiamento nos trechos que administra. Foram 32 automóveis, entre carros de patrulha e comando, e 12 motocicletas, todos com os mais modernos equipamentos para apoiar o trabalho dos policiais.

Canais de atendimento

A Ecovias Raposo Castello conta com o número 0800 270 0 280 para atendimento ao usuário, tanto por voz como por mensagens de WhatsApp. Além de solicitações de atendimento e solução de dúvidas, o usuário pode usar esse canal para alertar a concessionária sobre problemas nas vias e para receber informações sobre condições de tráfego. A Ecovias Castello Raposo também publica boletins de trânsito nas redes X.com (antigo Twitter) e Threads e, no WhatsApp, mantém um canal de novidades que pode ser acessado por: https://whatsapp.com/channel/0029VbAZgLA9MF8x0nK6Pf0q.

