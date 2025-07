Barra do Guarita intensifica ações de recuperação e manutenção de estradas

A Administração Municipal de Barra do Guarita segue firme nos trabalhos de melhorias e recuperação das estradas do interior, reafirmando o compromisso com a qualidade da infraestrutura rural. As ações vêm sendo executadas de forma contínua, contemplando diferentes comunidades e garantindo melhores condições de trafegabilidade para os moradores, produtores e transportadores que dependem diariamente das vias de acesso.

O serviço envolve patrolamento, cascalhamento, limpeza das margens e recuperação de pontos críticos, especialmente em locais onde a circulação de máquinas agrícolas e veículos pesados é intensa. O objetivo é assegurar segurança, facilitar o escoamento da produção agrícola e proporcionar mais conforto no deslocamento da população do campo.

A excelência das estradas tem sido uma marca da gestão municipal, que compreende a importância da malha viária para o desenvolvimento do município. O investimento na conservação das estradas reflete o cuidado com as comunidades e contribui diretamente para o fortalecimento da economia local.

A Secretaria Municipal de Obras tem atuado com dedicação, otimizando recursos e priorizando as demandas mais urgentes. O trabalho das equipes no interior tem recebido reconhecimento da população pelo empenho, agilidade e qualidade dos serviços prestados.

Com planejamento, responsabilidade e foco nas necessidades dos munícipes, Barra do Guarita segue investindo para manter suas estradas em excelentes condições, valorizando cada comunidade atendida.