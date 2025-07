Prefeito Pedrinho acompanha de perto a reta final da obra da ponte sobre o Rio Turvo na ERS-518

Nesta segunda-feira (28), o prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos, o Pedrinho, esteve em audiência junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), onde tratou sobre os últimos detalhes da obra de aterro da ponte sobre o Rio Turvo, localizada na ERS-518 — trecho que liga os municípios de Campo Novo e Braga.

Durante o encontro, foi informado que a obra está em fase final e deve ser concluída nos próximos 30 dias. Ainda segundo o DAER, já na próxima semana poderá ser aplicada a camada final de asfalto sobre o trecho, sinalizando que a liberação total do tráfego está próxima de se concretizar.

Na ocasião, o prefeito também articulou com o órgão estadual uma data provável para a cerimônia de inauguração da obra, que deverá ser divulgada em breve.

A dedicação do prefeito Pedrinho à conclusão dessa importante obra demonstra seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a melhoria da infraestrutura que beneficiará diretamente os moradores de Campo Novo, Braga e região. Sua atuação firme e atenta ao andamento das obras é um reflexo de sua preocupação em garantir segurança, mobilidade e progresso para toda a comunidade.