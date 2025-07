Colinas de Camboriú atinge valorização média de 60% ao ano

Em um cenário de alta demanda e de escassez de terrenos premium no litoral de Santa Catarina, o Colinas de Camboriú celebra a alta valorização no setor imobiliário. O primeiro bairro planejado ao lado de Balneário Camboriú tem, ao todo, mais de 900 mil metros quadrados de área (o equivalente a 126 campos de futebol padrão FIFA), dos quais 400 mil metros quadrados são de Mata Atlântica preservada.

Desde seu lançamento em 2019, o bairro registrou uma valorização superior a 400%, correspondendo a uma média anual de 60%, desempenho que coloca o projeto em um patamar de rentabilidade muito acima da média regional e nacional. Em Balneário Camboriú, por exemplo — cidade com a maior valorização imobiliária do país — os imóveis registram, em média, uma valorização de até 20% ao ano.

Atualmente, 90% dos lotes do Colinas de Camboriú já foram comercializados, confirmando sua alta liquidez. O bairro já está em processo de ocupação e conta com cerca de 70 projetos residenciais em construção. Além disso, os primeiros empreendimentos verticais devem sair do papel ainda em 2025. O projeto atrai compradores de Santa Catarina, mas também do Paraná, de São Paulo e de fora do país. Investidores dos Emirados Árabes Unidos (Dubai), Estados Unidos, Suíça, Canadá e Inglaterra já figuram entre os proprietários de lotes, evidenciando seu apelo internacional.

O masterplan do Colinas de Camboriú conta com áreas residenciais (casas e moradias verticais), zonas para comércio e serviços, gastronomia, centro de saúde, hub de tecnologia e complexo escolar. São mais de 30 mil metros quadrados de praças temáticas reforçando a proposta de lazer e qualidade de vida.

Cenário de mercado favorável

O desempenho do Colinas de Camboriú é observado em um momento em que o mercado imobiliário catarinense já vive um ciclo de alta. Segundo o índice FipeZAP de maio de 2025, os imóveis residenciais em Santa Catarina registram uma valorização média anual acima de 10%, com destaques como Itapema (+13,21%), Itajaí (+13,29%) e Balneário Camboriú (+11,89%), onde o metro quadrado médio já ultrapassa R$ 14.698 mil.

Mesmo nesse contexto positivo, o Colinas mostra uma valorização de mais de 300% em 18 meses. “Do ponto de vista financeiro, o Colinas de Camboriú apresenta uma performance que se destaca mesmo quando comparada aos ativos mais rentáveis do mercado. Uma valorização superior a 400% desde o lançamento implica em um retorno médio mensal composto muito acima do padrão do mercado imobiliário brasileiro, cujo índice geral (FipeZAP) tem girado entre 10% a 15% ao ano nas melhores praças”, comenta o economista Guilherme Alano. “Essa rentabilidade alta, mesmo em um momento em que temos a Selic no maior patamar dos últimos 20 anos, mostra a resiliência do bairro. Para o comprador final, que busca moradia, oferece ainda o benefício de um patrimônio que tende a seguir valorizando em um mercado regional com fundamentos muito sólidos, como é o caso do litoral norte catarinense”.

“Além do cenário macroeconômico e da localização estratégica, outros fatores impulsionaram esse resultado: um projeto urbanístico diferenciado, infraestrutura completa, segurança, integração com a natureza e um plano comercial que captou o perfil de investidores em busca de ativos premium e com alto potencial de retorno”, reforça Bruno Fregulia, Coordenador de Marketing e Ecossistema do Colinas de Camboriú.

Conceito de ‘cidades de 15 minutos’

“A busca por bairros planejados que ofereçam infraestrutura completa, contato com a natureza e modernidade reflete uma mudança direta nos desejos e prioridades das pessoas em relação à moradia e à qualidade de vida,” afirma Fregulia. “Esses bairros planejados têm uma essência bastante semelhante às chamadas ‘cidades de 15 minutos’, que têm se destacado nos debates sobre o futuro do planejamento urbano”, reforça.

O conceito tem como ideia central a criação de bairros onde os moradores possam acessar todas as suas necessidades básicas (moradia, trabalho, comércio, lazer, educação, saúde) em um raio de 15 minutos a pé ou de bicicleta. Um dos pilares fundamentais para o sucesso desse modelo é a diversificação do uso misto do solo, que se refere à combinação de diferentes tipos de atividades em uma mesma área. “Isso significa integrar residências, comércios, serviços e lazer em um mesmo bairro. Essa mistura promove a criação de espaços urbanos mais dinâmicos, vibrantes, convenientes e seguros para os moradores”, ressalta Fregulia.

Marcus Araújo, CEO da DataStore e especialista em comportamento do consumidor no mercado imobiliário, reforça também que o mercado tem registrado um movimento crescente de consumidores em direção a produtos imobiliários que entreguem experiências completas, um formato chamado de urbanismo emocional. “Os consumidores buscam integração com a natureza, infraestrutura planejada e sensações que transcendam a simples posse de um terreno”, explica. Além do ganho patrimonial, a procura continua forte, com uma base de potenciais compradores internacionais crescendo, o que sinaliza um ciclo de valorização que ainda deve se manter nos próximos anos.

Para o CEO da Imobille Negócios Imobiliários, Laurence Leal, os bairros planejados têm ganhado cada vez mais espaço em cidades de crescimento acelerado, e Camboriú é um ótimo exemplo disso. Ele pontua que o Colinas mostra como é possível aliar urbanismo inteligente, infraestrutura moderna e excelente localização em uma região onde cada metro quadrado é disputado devido ao volume de novos moradores.

“O resultado disso é a valorização e a escassez, com 90% dos lotes vendidos, o que comprova a força e o potencial do projeto. Para quem compra, é um investimento seguro. E para quem escolhe morar ali, é a certeza de viver em um bairro estruturado, com variedade de áreas para lazer, ruas planejadas, tudo pensado para o bem-estar das famílias. Além disso, estar a 5 minutos do Centro de Balneário Camboriú, com fácil acesso a tudo o que a região oferece, incluindo a praia, torna o Colinas um dos lugares mais promissores da região. É o tipo de empreendimento que entrega qualidade de vida e perspectiva de valorização contínua para o futuro”, diz.