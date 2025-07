Derrubadas investe em Centros de Hidratação e fortalece turismo sustentável no município

Com o objetivo de incentivar o turismo ecológico e promover mais conforto a moradores e visitantes, a Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, instalou três Centros de Hidratação em pontos estratégicos do município. A iniciativa faz parte do projeto de Cicloturismo e Caminhada, que vem transformando Derrubadas em referência regional em turismo sustentável.

Os novos equipamentos foram instalados na Praça Dorival Rigodanzo, na entrada do Bosque Municipal e na comunidade da Linha Concórdia, próximo à unidade básica de saúde. Cada centro é automatizado e oferece água gelada, água quente para chimarrão e bebedouro adaptado para animais de estimação — estrutura pensada para atender tanto praticantes de atividades ao ar livre quanto a comunidade local.

Em breve, mais uma unidade será instalada nas proximidades do Parque Estadual do Turvo, junto ao futuro Centro de Atendimento ao Turista (CAT), reforçando a vocação do município para o ecoturismo e o lazer consciente. As rotas já sinalizadas no interior de Derrubadas valorizam paisagens naturais, propriedades rurais e pontos culturais, ampliando a visibilidade da região e movimentando a economia local.

A secretária Angelita Bomm dos Santos destacou que os Centros de Hidratação representam um investimento coletivo. “Esses pontos beneficiam quem visita e quem mora aqui. Pedimos que todos colaborem com o uso consciente, pois já tivemos registros de mau uso”, afirmou.

Como parte do projeto, também foram instaladas novas lixeiras em diversos locais da cidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a limpeza urbana, a educação ambiental e a valorização dos espaços públicos.