Gurias do Yucumã disputarão o 3º lugar do Gauchão Feminino Sub-20

Gurias do Yucumã e Cruzeiro de Porto Alegre disputarão o terceiro lugar (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

Na partida transferida da primeira rodada, o Grêmio aplicou uma impiedosa goleada de 13 a 0 sobre o Cruzeiro de Porto Alegre na tarde deste domingo (27/7) e garantiu sua vaga na decisão do Gauchão Feminino Sub-20 2025.

Com o resultado do jogo atrasado, ficou definido que Gurias do Yucumã e Cruzeiro disputarão o terceiro lugar. O título será decidido entre Internacional e Grêmio.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deverá confirmar as datas em breve. O time de Tenente Portela e a equipe colorada terão o mando de campo na partida de volta.

