Família é rendida e feita de refém durante assalto à propriedade no interior de Ijuí

Uma família foi rendida e feita refém na noite de ontem, 23, durante um assalto a uma propriedade rural na Linha 9 Norte, em Ijuí.

Quatro criminosos fortemente armados invadiram o local por volta das 19h15, renderam duas moradoras e as trancaram dentro de um banheiro. Eles ingressaram na residência após quebrarem uma porta de vidro temperada com o uso de uma pedra.

Os assaltantes pediram por dinheiro e armas, porém não encontraram nada, exigindo assim um Pix no valor de R$ 8 mil. Durante a ação um dos suspeitos proferia ameaças de morte para às vitimas, enquanto outro dizia que eles não fariam mal à família. Ambas permaneceram presas até às 22h, quando o proprietário, Sr. Oberdam Milbeier, retornou de uma viagem à Boa Vista do Cadeado e se deparou com a situação.

Os criminosos fugiram levando diversas jóias no valor total estimado em R$ 4.000,00, dois relógios de aproximadamente R$ 500,00 cada, chaves de dois veículos e uma caminhonete Toyota Hilux – placas IZW7g77. Além dos itens, o HD das câmeras de monitoramento também foi levado. Até o momento ninguém foi preso e o caso é investigado.