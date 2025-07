Iluminação marca apoio do Congresso ao Dia Internacional do Autocuidado

A fachada do Congresso Nacional ganha as cores azul e magenta nesta quinta-feira (24), em homenagem ao Dia Internacional do Autocuidado. A proposta foi do senador Marcelo Castro (MDB-PI) e da deputada Flávia Morais (PDT-GO), com apoio da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde (Acessa).

A ação chama a atenção para a importância do autocuidado diário como estratégia para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. A abordagem segue o entendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), que incentiva hábitos saudáveis, prevenção de doenças e o protagonismo das pessoas na gestão da própria saúde.

A iluminação especial também reforça os objetivos do projeto de lei que estabelece a data de 24 de julho como Dia Nacional do Autocuidado ( PL 3.099/2019 ), aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês.O projeto, que é do deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), agora será enviado para a análise do Senado.

O conceito de autocuidado abrange a capacidade de indivíduos, famílias e comunidades tomarem decisões informadas para manter a saúde, prevenir doenças e lidar com pequenos desconfortos, mesmo que sem orientação direta de um profissional de saúde. Entre os recursos disponíveis estão medicamentos isentos de prescrição (MIPs), dermocosméticos, vitaminas, suplementos alimentares, autotestes, itens de saúde da mulher e produtos para saúde bucal.