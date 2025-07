Erval Seco conclui pavimentação asfáltica na estrada que liga o distrito de Arco-Íris à ERS-585

Vacinação Há 2 dias VacinaPet volta a Erval Seco com vacinação antirrábica para cães e gatos A VacinaPet também representa uma oportunidade prática para os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, unindo formação técnica e compromisso social em benefício da população local.

Ponte Internacional Há 5 dias Celso Russomanno enfatiza a importância da ponte internacional em Tiradentes do Sul em encontro com empresários em Três Passos “Quando a gente tá falando dessa ponte, a gente tá falando de pensar no nosso futuro. Vamos deixar de ser o fim da linha para sermos o começo do caminho”, destacou o Deputado Federal