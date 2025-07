VacinaPet volta a Erval Seco com vacinação antirrábica para cães e gatos

A 5ª turma do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen (IFFar/FW) promove, no próximo sábado, 26 de julho, a segunda edição da campanha VacinaPet, iniciativa voltada à imunização de cães e gatos contra a raiva.

A ação será realizada na Praça do Imigrante, no centro de Erval Seco, das 13h às 17h. A aplicação da vacina antirrábica terá um custo simbólico de R$ 25,00 por animal, com direito a um comprovante de vacinação emitido no local.

Com foco na prevenção da raiva, uma doença viral grave e letal que pode ser transmitida aos humanos, a campanha busca ampliar a cobertura vacinal dos pets da comunidade. A expectativa é atender o maior número possível de animais, reforçando a importância da vacinação como medida de saúde pública e cuidado responsável.

A VacinaPet também representa uma oportunidade prática para os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, unindo formação técnica e compromisso social em benefício da população local.